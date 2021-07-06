Повышение МРОТ в следующем году коснется 4,7 млн работников

Анастасия Иванова

22:41 Автор: Жанна Звягина

Источник: Regulation.gov.ru

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 617 рублей в месяц с 2022 года коснется порядка 4,7 миллиона работников. Это следует из законопроекта Министерства труда и социальной защиты, опубликованного во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает внести изменения в первую статью закона «О минимальном размере оплаты труда».

Сумма 13 617 рублей составляет 42% величины медианной заработной платы за 2020 год (32 422 рубля, по данным Федеральной службы государственной статистики), отмечается в проекте.

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,7 миллиона работников», — говорится в документе.

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1 июля «Парламентская газета» сообщала, что в стране изменился способ расчета минимального размера оплаты труда. Он теперь зависит от медианной зарплаты — соотношение должно составлять 42%. При этом МРОТ не может падать даже при снижении уровня медианной зарплаты.

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