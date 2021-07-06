Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери 6 июля 2021 года

Вадим Карасев

Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери отмечается ежегодно, и 6 июля верующие смогут присутствовать на торжественном богослужении. В день праздника люди возносят молитвы и просят Богоматерь о покровительстве.

В православной религии празднования в честь икон совершаются множество раз за год. Одним из самых любимых празднеств у верующих является почитание иконы Владимирской Богоматери. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, какие чудеса являла святыня, и о чем можно просить в молитвах в день праздника.

В чем помогает икона Владимирской Богоматери

Святыня ограждает от врагов и недоброжелателей. Ей многократно молились во время нашествий, чтобы сохранить мир и не допустить захвата территорий вражескими полчищами.

Перед этой иконой молятся, чтобы обрести здоровье и исцелиться от недугов. Можно молиться не только за себя и родственников, но и возносить молитвы за здравие всех живущих на земле. Святой лик Богоматери избавляет от вредных привычек, а также дает защиту и покой тем, кто переживает и грустит.

Искренние молитвы перед этой иконой помогают сохранить мир и лад в семье, обрести гармонию во взаимоотношениях, а также найти истинную любовь.

Как отмечают день Владимирской иконы Божией Матери

Праздничный день — время посещения храмов и церквей. Верующие приходят на торжественное богослужение, чтобы помолиться перед святым ликом, обрести внутреннюю гармонию и не останавливаться в духовном развитии. В этот день зажигают свечи за здравие и упокой, а также участвуют в крестном ходе со святыней во главе шествия.

6 июля 2021 года множество паломников почтут святыню, прикоснутся к иконе и вознесут благодарственные молитвы Богоматери. Священнослужители напоминают, что в день светлого праздника важно отказаться от дурных привычек, оставить суету, чтобы помолиться и почувствовать на себе благословение Богоматери.