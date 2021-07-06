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Результаты ЕГЭ-2021 сопоставимы с прошлогодними, заявили в Рособрнадзоре

Результаты ЕГЭ-2021 сопоставимы с прошлогодними, заявили в Рособрнадзоре

16:00  Автор: Светлана Заверняева



Общие результаты ЕГЭ в этом году сопоставимы с прошлогодними, сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев журналистам.

«Все в области статистических погрешностей, результаты не провалились​​​. Вузы точно будут набирать снова с соизмеримыми баллами ребят в сравнении с прошлыми годами», — сообщил глава ведомства.

По данным Рособрнадзора, в 2021 году ЕГЭ сдавали свыше 681 тысячи человек, из них 624 тысячи — выпускники этого года.

Свыше 500 школьников заразились COVID-19 в период проведения ЕГЭ


Единый экзамен школьники писали в 5820 пунктах сдачи, расположенных в 58 государствах, что, по словам Музаева, очень помогло многим выпускникам, которые оказались заблокированными из-за пандемии коронавируса в той или иной стране.

Как отметил Музаев, почти 99 процентов приёмных пунктов сдачи ЕГЭ — порядка 65 тысяч аудиторий — были в онлайне. Благодаря этому аккредитованные общественные наблюдатели могли наблюдать за ходом испытаний.

                                                                                                                                                         


#ЕГЭ


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По материалам: pnp.ru

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