Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

РФ допустила участие США в переговорах по Донбассу

РФ допустила участие США в переговорах по Донбассу
Россия допускает возможность присоединения США к переговорам по Донбассу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу Международная жизнь во вторник, 6 июля.

По его словам, встреча президентов США и России не внесла ясность в этот вопрос.

"Здесь могут быть разные опции. Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет", - сказал Рябков.

Замминистра утверждает, что США не считаются с подходами России по урегулированию в Украине, а представить конструктивный вклад США в минские переговоры сложно.
"Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и на Донбассе, и вокруг Украины в целом", - резюмировал Рябков.

Напомним, в Украине неоднократно высказывались за присоединение США к переговорам по Донбассу, в частности к нормандскому формату, поскольку, по словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, у Германии и Франции не хватает твердости, системности и последовательности в переговорах с РФ.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Перемен требуют страны ЕС
Перемен требуют страны ЕС
В Краснодаре в сентябре начнет работу новый «IT-куб»
В Краснодаре в сентябре начнет работу новый «IT-куб»
Российская делегация в ПАСЕ покинула заседание из-за украинской резолюции
Российская делегация в ПАСЕ покинула заседание из-за украинской
Основатель Amazon Джефф Безос покинул должность гендиректора компании
Основатель Amazon Джефф Безос покинул должность гендиректора компании
На 12% выросло число выпускников, которые выбрали ЕГЭ по информатике – Анзор Музаев
На 12% выросло число выпускников, которые выбрали ЕГЭ по информатике
На Кубани детский технопарк «Кванториум» начнет свою работу 1 сентября
На Кубани детский технопарк «Кванториум» начнет свою работу 1 сентября
В России начали штрафовать за заборы
В России начали штрафовать за заборы
Канны-2021: Джоди Фостер, Милен Фармер, Спайк Ли, Мэгги Джилленхол и другие на фотоколле жюри
Канны-2021: Джоди Фостер, Милен Фармер, Спайк Ли, Мэгги Джилленхол и
Первому в России клонированному теленку уже исполнился год
Первому в России клонированному теленку уже исполнился год
Добавка в пищу одной аминокислоты поможет бороться с лишним весом
Добавка в пищу одной аминокислоты поможет бороться с лишним весом
В Бурятии 27 педагогов стали победителями отбора по программе «Земский учитель»
В Бурятии 27 педагогов стали победителями отбора по программе
Минюст РФ зарегистрировал приказы Минпросвещения России об утверждении ФГОС
Минюст РФ зарегистрировал приказы Минпросвещения России об

Топ на сегодня

"Я тебя вежливо спрашиваю, почему горячей воды нет": Дима Билан записал ответное видео Максиму Покровскому
"Я тебя вежливо спрашиваю, почему горячей воды нет": Дима
Иван Купала в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: сильные заговоры на благополучие и достаток
Иван Купала в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: сильные заговоры на
Неделя высокой моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Моника Беллуччи, Кара Делевинь на показе Dior
Неделя высокой моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Моника Беллуччи,
Валерий Меладзе о разводе, романе с Альбиной Джанабаевой и детях: "Семья создалась в результате харассмента"
Валерий Меладзе о разводе, романе с Альбиной Джанабаевой и детях:
Стало известно, какие вакансии на удаленке самые высокооплачиваемые
Стало известно, какие вакансии на удаленке самые высокооплачиваемые

Еще по теме

Рябков: США всячески стараются сорвать встречу Путина и Трампа
МИД России: Волкер играет на киевской половине поля
Россия отказалась от идеи реанимировать "Большую восьмерку"
Рябков: Из-за действий США договор по открытому небу может быть потерян