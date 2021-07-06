РФ допустила участие США в переговорах по Донбассу

Влада Некрасова

Россия допускает возможность присоединения США к переговорам по Донбассу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу Международная жизнь во вторник, 6 июля.По его словам, встреча президентов США и России не внесла ясность в этот вопрос."Здесь могут быть разные опции. Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет", - сказал Рябков.Замминистра утверждает, что США не считаются с подходами России по урегулированию в Украине, а представить конструктивный вклад США в минские переговоры сложно."Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и на Донбассе, и вокруг Украины в целом", - резюмировал Рябков.Напомним, в Украине неоднократно высказывались за присоединение США к переговорам по Донбассу, в частности к нормандскому формату, поскольку, по словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, у Германии и Франции не хватает твердости, системности и последовательности в переговорах с РФ.