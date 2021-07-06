Российская делегация в ПАСЕ покинула заседание из-за украинской резолюции

Вадим Карасев

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ в Вене из-за включения в повестку антироссийской резолюции. Документ подготовили украинские дипломаты, при этом он был принят с нарушением регламента.

"Ассамблея включила в повестку очередное возмутительное русофобские заявление, авторами которого предсказуемо являются наши ближайшие злобные соседи — Украина. Резолюция была принята с нарушением регламента, так как для принятия документа требуется 2/3 голосов всех членов Ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев", — написал он в своем Telegram-канале.

Аналогичный прецедент был во время председательствования грузинского дипломата Георгия Церетели. В тот раз российская делегация тоже покинула зал заседаний.

По словам Толстого, заявление, принятое с нарушением регламента, следует считать ничтожным — обсуждаться или восприниматься оно не будет. При этом Россия готова к диалогу, но не к конфронтации.

"Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если хотите принимать политизированные решения, мы в этом участвовать не можем", — добавил парламентарий.

Как сообщал Ruposters, ранее в Армении указали на бездействие ОБСЕ в связи с войной в Карабахе — конфликт в итоге остановила Россия.