Семейный подряд: Моника Беллуччи снялась для обложки Vogue с дочерью Девой

Вадим Карасев

Итальянский Vogue представил новый номер, главными героинями которого стали 56-летняя Моника Беллуччи и ее 16-летняя дочь Дева от Венсана Касселя. Это первая совместная обложка звездных матери и дочери — ее автором выступил фотограф Рафаэль Паницца.





Моника Беллуччи с дочерью Девой

Номер вышел с двумя вариантами обложек. На обеих Моника и Дева позируют с похожими прическами и в одинаковых платьях изумрудного цвета, сидящих по фигуре. В беседе с журналистами Беллуччи рассказала, что желание сделать совместную обложку исходило от самой Девы.

Я спросила дочь, почему она хочет, чтобы мы снялись вместе. Она дала мне замечательный ответ: "Потому что в последний раз, когда мы снимались вместе, я еще была в твоем животе (речь идет о фотосессии Моники Беллуччи на седьмом месяце беременности. — Прим. ред.). Теперь, когда я пускаюсь в самостоятельное плавание, я хочу, чтобы это произошло снова",

— рассказала Моника.





В беседе с изданием Беллуччи также рассказала о своих отношениях со старшей дочерью. Актриса призналась, что у них с Девой не случается противоречий, потому что она очень понимающе относится желаниям и потребностям своих детей.

Я ласковая мать и стараюсь принимать все стороны Девы. Она очень самостоятельная и свободная. С 13 лет сама летает на самолетах и говорит на пяти языках. Вы видели ее взгляд? Она ничего не боится,

— рассказала Моника о характере Девы.





Дева Кассель

Напомним, Дева уже не первый год развивает свою модельную карьеру. Девочка начинала с рекламных кампаний для таких брендов, как Dolce & Gabbana и Cartier, а осенью прошлого года дебютировала на обложке глянца — снялась для французского Elle.

На прошлой неделе Дева вместе со звездной мамой и своей 11-летней сестрой Леони прилетела в Портофино по работе. В итальянском городке девушка приняла участие в съемках нового рекламного ролика Dolce & Gabbana. Ранее начинающая модель уже появлялась в рекламе аромата того же бренда.



