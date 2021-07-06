Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Семейный подряд: Моника Беллуччи снялась для обложки Vogue с дочерью Девой

Семейный подряд: Моника Беллуччи снялась для обложки Vogue с дочерью Девой

Семейный подряд: Моника Беллуччи снялась для обложки Vogue с дочерью Девой

Итальянский Vogue представил новый номер, главными героинями которого стали 56-летняя Моника Беллуччи и ее 16-летняя дочь Дева от Венсана Касселя. Это первая совместная обложка звездных матери и дочери — ее автором выступил фотограф Рафаэль Паницца.


Моника Беллуччи с дочерью Девой

Номер вышел с двумя вариантами обложек. На обеих Моника и Дева позируют с похожими прическами и в одинаковых платьях изумрудного цвета, сидящих по фигуре. В беседе с журналистами Беллуччи рассказала, что желание сделать совместную обложку исходило от самой Девы.

Я спросила дочь, почему она хочет, чтобы мы снялись вместе. Она дала мне замечательный ответ: "Потому что в последний раз, когда мы снимались вместе, я еще была в твоем животе (речь идет о фотосессии Моники Беллуччи на седьмом месяце беременности. — Прим. ред.). Теперь, когда я пускаюсь в самостоятельное плавание, я хочу, чтобы это произошло снова",

— рассказала Моника.


В беседе с изданием Беллуччи также рассказала о своих отношениях со старшей дочерью. Актриса призналась, что у них с Девой не случается противоречий, потому что она очень понимающе относится желаниям и потребностям своих детей.

Я ласковая мать и стараюсь принимать все стороны Девы. Она очень самостоятельная и свободная. С 13 лет сама летает на самолетах и говорит на пяти языках. Вы видели ее взгляд? Она ничего не боится,

— рассказала Моника о характере Девы.


Дева Кассель

Напомним, Дева уже не первый год развивает свою модельную карьеру. Девочка начинала с рекламных кампаний для таких брендов, как Dolce & Gabbana и Cartier, а осенью прошлого года дебютировала на обложке глянца — снялась для французского Elle.

На прошлой неделе Дева вместе со звездной мамой и своей 11-летней сестрой Леони прилетела в Портофино по работе. В итальянском городке девушка приняла участие в съемках нового рекламного ролика Dolce & Gabbana. Ранее начинающая модель уже появлялась в рекламе аромата того же бренда.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Семейный подряд: Моника Беллуччи снялась для обложки Vogue с дочерью Девой
Семейный подряд: Моника Беллуччи снялась для обложки Vogue с дочерью
Гей-парад в Тбилиси отменили из-за массовых акций протеста
Гей-парад в Тбилиси отменили из-за массовых акций протеста
Неделя высокой моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Моника Беллуччи, Кара Делевинь на показе Dior
Неделя высокой моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Моника Беллуччи,
Агурбаш испугалась повторить судьбу Протасевича
Агурбаш испугалась повторить судьбу Протасевича
Купальник для всех: бодипозитивная подборка пляжных фото ко Дню бикини
Купальник для всех: бодипозитивная подборка пляжных фото ко Дню бикини
Каннский кинофестиваль — 2021: жюри, конкурс, российские фильмы в программе
Каннский кинофестиваль — 2021: жюри, конкурс, российские фильмы в
Konami может сделать игру Pro Evolution Soccer 2022 условно-бесплатной
Konami может сделать игру Pro Evolution Soccer 2022 условно-бесплатной
РГО продлило прием заявок на участие в профильной смене «Мир открытий» в детском центре «Орленок»
РГО продлило прием заявок на участие в профильной смене «Мир
В Амурской области по программе «Земский учитель» заняты все вакансии на 2021 год
В Амурской области по программе «Земский учитель» заняты все вакансии
На Украине окончательно ликвидировали старейший судостроительный завод страны
На Украине окончательно ликвидировали старейший судостроительный
Идею цифрового портфолио поддержали 60% семей с детьми школьного возраста
Идею цифрового портфолио поддержали 60% семей с детьми школьного
В «Артеке» стартует восьмая смена
В «Артеке» стартует восьмая смена

Топ на сегодня

ПСЖ предложил Месси более выгодный контракт, чем "Барселона"
ПСЖ предложил Месси более выгодный контракт, чем "Барселона"
Праздник Ивана Купалы в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: лучшие гадания в домашних условиях
Праздник Ивана Купалы в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: лучшие гадания
Вертолёт Ми-2 рухнул в поле в Кабардино-Балкарии
Вертолёт Ми-2 рухнул в поле в Кабардино-Балкарии
Магические свойства золота
Магические свойства золота
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Еще по теме

Моника Беллуччи с младшей дочерью Леони в Портофино: новые фото
Моника Беллуччи на прогулке с дочерьми Девой и Леони в Портофино
Моника Беллуччи и Венсан Кассель c дочерьми Девой и Леони на съемках в Италии
51-летняя Моника Беллуччи снялась обнаженной