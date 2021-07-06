Школьница из Ростова-на-Дону набрала 400 баллов на ЕГЭ

Лидия Мартынова

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов сдал в 2021 году один участник – это выпускница Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Алика Осадчая.

Она сдала на 100 баллов ЕГЭ по русскому и английскому языкам, по обществознанию и литературе.

«Данные о результатах ЕГЭ-2021: 409 двухсотбалльников, 16 трехсотбалльников и один четырехсотбалльник», – указано в презентации руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, которую он представил на пресс-конференции в ТАСС.

В Едином государственном экзамене в 2021 году приняли участие свыше 681 тысячи человек, из них – более 624 тысяч выпускников этого года.