Специалисты РГПУ им. А.И. Герцена удостоены премии президента России

Алексей Вольцев

Народный учитель России, кандидат физико-математических наук, профессор кафедры математического анализа факультета математики Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Сергей Рукшин и аспирант кафедры методики обучения математике и информатике, главный тренер нашей сборной на Международной математической олимпиаде Кирилл Сухов получили премии президента, которые вручаются тренерам победителей международных олимпиад – членам национальных сборных команд Российской Федерации, сообщает пресс-служба университета.

Премии вручил президентский фонд «Талант и успех» («Сириус»).

Ежегодно проходит 20 международных высокоуровневых олимпиад по общеобразовательным предметам – от математики и биологии до астрофизики и химии. Для победителей этих олимпиад и их тренеров в 2019 году были учреждены премии президента. Уполномоченной организацией присуждения и выплаты премий стал фонд «Талант и успех» при содействии Министерства просвещения Российской Федерации.

С 14 по 24 июля в РГПУ им. А.И. Герцена состоится 62-я Международная математическая олимпиада, официальное открытие которой пройдет 18 июля в онлайн-формате.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных

траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.