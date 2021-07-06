Стало известно, какие вакансии на удаленке самые высокооплачиваемые

Вадим Карасев

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые удаленные вакансии с зарплатой свыше 100 тысяч рублей. Лидером в этом списке является менеджер по продукту — его зарплата может составить до 300 тысяч рублей в месяц, пишет РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Также большие деньги сулят специалистам в IT-сфере. Backend-разработчику с опытом работы от 3 лет работодатели готовы платить от 280 тысяч рублей в месяц, ведущему специалисту по защите информации с опытом работы от 2 лет — до 210 тысяч рублей в месяц. Ещё одна перспективная вакансия — менеджер по массовому подбору персонала на вахту, за это работодатель готов дать до 200 тысяч рублей в месяц. Аналогичную зарплату предлагают менеджеру по оптовым продажам.

Транспортная компания согласна платить диспетчеру с опытом работы, умеющему управляться с программами на ПК и ГЛОНАСС, до 180 тысяч рублей. Специалист по контекстной рекламе с опытом работы от года может рассчитывать на вознаграждение до 130 тысяч рублей в месяц.

Ранее Ruposters писал, что россияне рассказали о лучших вариантах подработки на лето.