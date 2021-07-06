Украина внесла в «черный список» российского телеведущего Губерниева

Анастасия Иванова

Министерство культуры и информационной политики обновило список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, включив в него российского телеведущего, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.Сейчас в списке находится 204 человека.Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, министерство составляет на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.