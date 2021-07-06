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Украина внесла в «черный список» российского телеведущего Губерниева

Украина внесла в «черный список» российского телеведущего Губерниева
Министерство культуры и информационной политики обновило список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, включив в него российского телеведущего, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Сейчас в списке находится 204 человека.
Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, министерство составляет на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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