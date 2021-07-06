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Украинцы будут жить с коронавирусом еще как минимум полтора года

Украинцы будут жить с коронавирусом еще как минимум полтора года
Главный санврач Украины Игорь Кузин отметил, что коронавирусная болезнь будет реальностью украинцев еще как минимум полтора года. Об этом он заявил во время интервью ТСН.

"Если говорить не о сроке действия, а о самом явлении, то коронавирус с нами еще по крайней мере на полтора года по меньшей мере", - заявил Кузин.

Для того чтобы минимизировать влияние ковида, пояснил санврач, нужно достичь адекватного уровня вакцинированных граждан, а также коллективного иммунитета на мировом уровне.
"И нам уже надо понемногу привыкать и к маскам, и к тому, что мы должны соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки... Это помогает предотвращать и другие инфекционные болезни", - сообщил он.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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