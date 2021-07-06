Украинцы будут жить с коронавирусом еще как минимум полтора года
Сегодня, 20:25 Алексей Вольцев
Главный санврач Украины Игорь Кузин отметил, что коронавирусная болезнь будет реальностью украинцев еще как минимум полтора года. Об этом он заявил во время интервью ТСН.
"Если говорить не о сроке действия, а о самом явлении, то коронавирус с нами еще по крайней мере на полтора года по меньшей мере", - заявил Кузин.
Для того чтобы минимизировать влияние ковида, пояснил санврач, нужно достичь адекватного уровня вакцинированных граждан, а также коллективного иммунитета на мировом уровне.
"И нам уже надо понемногу привыкать и к маскам, и к тому, что мы должны соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки... Это помогает предотвращать и другие инфекционные болезни", - сообщил он.
По материалам: gogetnews.info