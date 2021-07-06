В 2021 году ЕГЭ сдавали более 681 тысячи участников

Лидия Мартынова

В Едином государственном экзамене в 2021 году приняли участие свыше 681 тысячи человек, из них – более 624 тысяч выпускников этого года. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

В организации экзаменов были задействованы более 345 тысяч специалистов, за ходом ЕГЭ наблюдали порядка 40 тысяч общественных наблюдателей.

«Мы достигли рекордного показателя: почти 99% аудиторий в пунктах проведения экзаменов были в онлайне, проводилось удаленное наблюдение за ходом экзамена», – прокомментировал Анзор Музаев.

Испытания проходили в 5820 пунктах в 58 странах. Учащиеся, находящиеся за пределами нашей страны, получили возможность писать ЕГЭ в школах при посольствах.

Руководитель Рособрнадзора напомнил, что в каждом ППЭ работал медпункт, свыше 9 тысяч медиков присутствовали в школах. Все экзамены проводились с соблюдением мер эпидемиологической безопасности: дезинфекция аудиторий, социальное дистанцирование, организация прохода в ППЭ по графику, термометрия на выходе и т. д.

Если выявлялся заболевший участник экзамена, то определялась группа риска и ребят, которые контактировали с ним, отправляли на карантин.

Дополнительный период ЕГЭ стартует 12 июля, в нем примут участие выпускники, которые не сдали экзамен или по объективной причине не смогли принять участие в основной волне.

«Из 2101 участника, которые заявлены на экзамен, 515 человек – это ребята, которые находились на карантине или заболели в период аттестации», – уточнил Анзор Музаев.