В Бурятии 27 педагогов стали победителями отбора по программе «Земский учитель»

Влада Некрасова

В Бурятии 27 педагогов стали победителями отбора по программе «Земский учитель», сообщает Министерство образования и науки Республики Бурятия.

Работать в регионе выразили желание педагоги из 19 субъектов РФ. Наибольшее количество заявок на одну вакансию составило 18: они поступили на вакансию учителя физической культуры в Загустайской средней школе Селенгинского района, наименьшее – 1: это учитель английского и немецкого языков в Уакитской средней школе Баунтовского эвенкийского района.

Наибольшее количество заявлений по предметам поступили на английский язык – 42, меньше всего – на английский и французский языки, а также на английский и китайский языки (по три заявки).

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.