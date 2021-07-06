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В ДНР и ЛНР захотели поговорить с США напрямую

В ДНР и ЛНР захотели поговорить с США напрямую

Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик предлагают провести разовую встречу с участием советников президентов стран нормандского формата и американских дипломатов.

Представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе Леонид Мирошник считает, что если Запад согласится на подобную встречу, это поможет учесть интересы всех сторон конфликта "без разрушения и механического расширения существующих форматов регулярных переговоров". Он направил соответствующий документ министру Сергею Лаврову и попросил огласить его суть всем участникам возможного нового формата.

В МИД ДНР в свою очередь "категорически не приветствуют" привлечение представителей США в нормандский формат на регулярной основе, но допускают их разовое участие на паритетной основе с ЛДНР. В перспективе это могло бы привести к активизации мирного урегулирования.

Как сообщал Ruposters, украинский президент Владимир Зеленский ранее предложил обсуждать в нормандском формате также Крым и газ.

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По материалам: uposters.ru

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