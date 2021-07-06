В Ижевске к началу учебного года откроется новая школа, построенная в рамках нацпроекта «Образование»

Анастасия Иванова

1 сентября текущего года первых учеников примет школа в столице Удмуртской Республики, Ижевске. Она рассчитана на 825 мест и построена в рамках нацпроекта «Образование», сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Новое здание станет вторым учебным корпусом школы № 74 города Ижевска. В школе уже укомплектованы 11 первых классов. Стоимость объекта составила более 617 млн рублей. Все строительные работы на объекте завершены, закуплено оборудование, в кабинетах установлена мебель и интерактивные комплекты для занятий. Сейчас проводится процедура лицензирования и получения необходимых санитарно-эпидемиологических заключений для начала образовательного процесса. Все помещения школы, включая учебные классы, оснащены камерами видеонаблюдения, установлена тревожная кнопка.

В школе также откроются классы инженерного, медицинского социально-экономического и социально-гуманитарного профилей. В здании есть удобные рекреационные зоны, спортивный и актовый залы, созданы условия для внеурочной деятельности и дополнительного образования, необходимая инфраструктура для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Около школы оборудована современная спортивная площадка.