В Краснодаре в сентябре начнет работу новый «IT-куб»

Анастасия Иванова

В Краснодаре в сентябре начнет работу новый центр цифрового образования для детей «IT-куб» Минпросвещения России, на создание центра было выделено порядка 12 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Администрации Краснодарского края.

Центр откроется в рамках национального проекта «Образование» на базе краснодарской гимназии № 87 им. Героя Советского Союза Емельяна Герасименко.

«В «IT-кубе» школьники смогут познакомиться с основами программирования, интернет-технологиями, языками программирования, а также научиться разрабатывать приложения для мобильных устройств, конструировать роботов и управлять ими. Кроме того, важно обучить школьников защите персональных данных в интернете, основам кибербезопасности и кибергигиены», – сообщила министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

