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В кружевах и жемчуге: Рианна на прогулке в Нью-Йорке

В кружевах и жемчуге: Рианна на прогулке в Нью-Йорке

33-летняя Рианна пока остается в Нью-Йорке, где сейчас проводит время со своим возлюбленным A$AP Rocky. Но вчера папарацци застали певицу в одиночестве, когда она направлялась в итальянский ресторан на ужин.

Для появления на публике Рианна выбрала шелковое платье с кружевом Vaquera, винтажную сумочку Gucci времен, когда во главе бренда находился еще Том Форд, и туфли Manolo Blahnik. Дополнила образ знаменитость многослойными жемчужными бусами в стиле моды 1920-х годов.


Рианна



И хотя повода обсудить ее новую музыку Рианна все еще не дает, ее новый роман — далеко не единственное, о чем сейчас пишет пресса. Певица, которая пока не спешит вернуться в студию, весьма активно продолжает развивать свой модный и бьюти-бизнес.




В конце июня она представила новую коллекцию нижнего белья Savage x Fenty, приуроченную к Месяцу гордости сообщества ЛГБТ+, а также новый блеск для губ Fenty Beauty.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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