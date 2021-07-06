В МИД рассказали о визите Зеленского в США

Анастасия Иванова

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что для визита президента Владимира Зеленского в США был предложен конец июля, но украинская сторона так и не получила конкретных дней. Об этом он сказал на форуме Украина 30 в понедельник, 5 июля."Нам был предложен конец июля, но мы не получили еще конкретных дней", - заявил Кулеба.По его словам, главным будет вопрос безопасности. Также рассмотрят вопрос американских инвестиций в Украину, реформ."Кроме встречи с администрацией, будет много других мероприятий: будут контакты по линии Международного валютного фонда, встречи с обществом, с американским бизнесом. Это не просто визит к президенту Байдену", - подчеркнул Кулеба.Кроме того, расширение нормандского формата - это извечная тема."Безусловно мы будем говорить о том, какой может быть оптимальная роль США в процессе прекращения российской агрессии и деоккупации украинских территорий", - напомнил министр.В свою очередь Зеленский ожидает от визита в США максимальной содержательности и результативности."Мы закладываем основы новых проектов и инициатив для стратегического партнерства с США. Мы активно готовимся к моему визиту в Вашингтон, который должен быть содержательным, прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и результативным", - сказал Зеленский на форуме.