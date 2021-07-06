В России начали штрафовать за заборы

Вадим Карасев

В Московской области сотрудники Государственного административно-технического надзора (Госадмтехнадзор) начали массовую проверку заборов. Стандарты, которым они должны соответствовать, были приняты еще в 2014 году, пишут "Вести Подмосковья".

Хозяева заграждений могут получить штраф за грязную, облупившуюся изгородь, отклоняющуюся от вертикали или разрушенную более чем на 20%. Также запрещены заборы, высота которых составляет свыше 2 метров и сооружения сделанные из подручных материалов таких как, остатки мебели. Владельцам участков стоит помнить, что в городах запрещено красить ограждения в черный цвет. В целях безопасности рекомендовано делать забор из сплошной кладки или листов металла без опор или вертикальных столбов.

Если граждане не будут соблюдать правила их ждут штрафные санкции. Физическим лицам выпишут штраф на 3-4 тысячи рублей, юридическим придется отдать 15-30 тысяч.

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