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В России обновили федеральные стандарты начального образования

В России обновили федеральные стандарты начального образования

00:50  Автор: Жанна Звягина



Обновленные федеральные стандарты начального и основного общего образования опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил об утверждении ведомством дополнений к федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) начального и общего образования. По его словам, правки призваны помочь ученикам в развитии soft skills — «надпрофессиональных» навыков — для решения карьерных задач и качественного выполнения работы.

В документы, в том числе, вошли дополнения, касающиеся экологического и гражданского патриотического воспитания. Во ФГОС средней школы прописана и возможность использования школами сетевого обучения, а также применения электронных и дистанционных образовательных технологий.

Работу вузов будут оценивать по знаниям студентов


Задача обновить ФГОС и основные образовательные программы, в том числе с учетом приоритетов научно-технологического развития страны, была поставлена президентом Владимиром Путиным и закреплена в поручениях по реализации послания Федеральному собранию. Предыдущие образовательные стандарты были приняты до 2012 года, до вступления в силу закона «Об образовании в РФ».

20 мая Министерство науки и высшего образования подготовило проект постановления правительства о внесении изменений в правила разработки ФГОС.


#образование


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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