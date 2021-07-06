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В России с начала реализации нацпроекта «Демография» введено в эксплуатацию около 1,1 тысячи детских садов

В России с начала реализации нацпроекта «Демография» введено в эксплуатацию около 1,1 тысячи детских садов

В России с начала реализации нацпроекта «Демография» введено в эксплуатацию около 1,1 тысячи детских садов на 167 тысяч новых мест, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Правительства Российской Федерации Татьяну Голикову. 

Об этом она заявила на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ.

Татьяна Голикова добавила, что в 2020 году 7,4 миллиона детей посещали дошкольные учреждения, более 7% из них – это дети с инвалидностью.

«Специальные условия обучения были созданы в 8,1 тысяче организаций и в 44 тысячах группах комбинированной и компенсирующей направленности. На начало 2021 года численность детей с инвалидностью, не обеспеченных местом в группах, уменьшилась более чем на 24% и составила 2,5 тысячи. Надо отметить, что в целом в детских садах свободно свыше 25 тысяч мест, но эти организации, которые имеют такие места, не всегда пользуются спросом родителей на замещение этого места и именно в этой организации», – отметила Татьяна Голикова.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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