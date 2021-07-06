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В столичной Коммунарке введен в эксплуатацию образовательный комплекс со школой и детским садом

В столичной Коммунарке введен в эксплуатацию образовательный комплекс со школой и детским садом

В столичной Коммунарке введен в эксплуатацию образовательный комплекс со школой и детским садом, школа рассчитана на 550 мест, а детский сад – на 150, сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

Здание разделено на функциональные блоки: трехэтажный относится к детскому саду, а трех- и четырехэтажный – к школе. В детском саду обустроены групповые ячейки, залы и кабинеты для занятий с детьми и технические помещения. Учебные классы начальной школы с рекреациями расположены отдельно. На верхних этажах размещены кабинеты для учащихся 8–11-х классов. Кроме того, оборудованы два спортивных зала, библиотека и атриум-пространство для отдыха учеников. В школе установлены два лифта.

На территории детского сада обустроены площадки для игр, а также для занятий физкультурой, предусмотрены теневые навесы для защиты от солнца и дождя. Территория школы включает площадки для игр и отдыха, комбинированные физкультурные площадки и стадион с открытой трибуной для зрителей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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В столичной Коммунарке введен в эксплуатацию образовательный комплекс со школой и детским садом
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