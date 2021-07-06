В Тамбовской области откроется второй «IT-куб»

Влада Некрасова

В Тамбовской области осенью откроется второй в регионе центр цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает сетевое издание «ВТамбове».

Центр будет создан в рамках мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на базе школы № 5 «Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина». На создание центра затрачено свыше 12 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Первый «IT-куб» в регионе был открыт в прошлом году в Тамбове, его учениками стали 400 школьников города.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.