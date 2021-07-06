В Томске завершается строительство нового корпуса Губернаторского Светленского лицея

Анастасия Иванова

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин осмотрел помещения нового здания лицея в микрорайоне Северный парк Томского района, а также ознакомился с презентацией концепции лицея и проекта строительства детского сада. В рабочей поездке Премьер-министра сопровождал первый заместитель Министра просвещения России Александр Бугаев, сообщает Минпросвещения России.

Занятия в новом здании начнутся 1 сентября 2021 года, оно рассчитано на 1100 человек. Сегодня в лицее обучаются 400 детей, 40 из них проживают в интернатском отделении – это дети из 12 районов Томской области, а также Кемеровской, Новосибирской, Тюменской, Самарской областей, Красноярского, Алтайского краёв, Республики Хакасия и других регионов.

Рядом со школой завершается строительство интерната для учащихся на 50 мест. Общая площадь здания лицея – 16,8 тыс. кв. м. Он состоит из трёх блоков. В первом блоке размещены учебные кабинеты для средней школы, во втором – помещения для спортивных занятий, культурно-массовых мероприятий, организации питания детей, в третьем блоке – учебные кабинеты для начальной школы. В здании созданы условия для детей с ОВЗ. На прилегающей к лицею территории оборудованы футбольное поле с беговой дорожкой, площадки для игры в баскетбол и волейбол. В зоне отдыха размещены площадки для подвижных игр и тихого отдыха.

Губернаторский Светленский лицей Томского района – одна из ведущих образовательных организаций страны, применяющих инновационные образовательные программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Здесь внедряется новая модель школы, реализующая в образовательной практике концепцию эмоционального образования. Её автор – Александр Сайбединов, народный учитель России, лауреат премии Правительства России в сфере образования и науки, директор лицея. Новая модель образовательного учреждения соединяет в едином образовательном поле систему художественно-эстетического образования и систему общего образования, где созданы условия для позитивного влияния творческого развития на процесс обучения и воспитания в целом.