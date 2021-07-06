В Украину возвращается знойная жара без дождей: названа дата

Алексей Вольцев

В Украину вернется знойная жара с 8 июля. На территорию страны распространит свое влияние антициклон CORNELIEKE.Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.С четверга циклон понемногу будет покидать юг Украины, но распространится антициклон CORNELIEKE.Синоптики отметили, что погода изменит свой характер - станет жарче и осадки прекратятся по всем областям. В конце недели дневные максимумы температуры в Украине составят +28+33.УкрГидрометцентр объяснил грозовые дожди в Украине, в стране сейчас действует циклон и это атмосферное образование способствует неустойчивой погоде с кратковременными дождями и грозами во многих областях страны.Наибольшим образом подвергаются его влиянию южные и центральные области. В частности в Одесской области за прошедшие сутки выпало аж 72 мм осадков.