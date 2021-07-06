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В Волгоградской области начал работу онлайн-лагерь для детей с ОВЗ

В Волгоградской области начал работу онлайн-лагерь для детей с ОВЗ

Команда студентов и преподавателей Волгоградского государственного социально-педагогического университета организует онлайн-лагерь для детей, которые по состоянию здоровья не могут выехать из дома.

Лагерь организован по инициативе студентов, обучающихся на педагогов, дефектологов и психологов. Они разрабатывали проект под руководством наставников – преподавателей кафедры социальной педагогики ВГСПУ Ирины Рудневой, Светланы Морозовой и Владимира Черникова. Руководителем лагеря стала декан факультета социальной и коррекционной педагогики Лариса Бородаева.

В онлайн-лагерь на данный момент приглашены 129 детей от 7 до 17 лет из Волгоградской области: это дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также ребята, которых заинтересовала образовательная программа лагеря.

Лагерь предлагает две тематические смены: «Зверополис» и «Орел и решка». Дети разделены на 11 отрядов, для каждого из которых мероприятия организуются с учетом возраста ребят и их особенностей развития.

В онлайн-лагере, как и в любом другом лагере, есть вожатые, которые следят за досугом и занятиями участников смены. С помощью платформы Zoom и социальной сети «ВКонтакте» организуются игры, квесты, мастер-классы, викторины, музыкальные паузы и физкультминутки.

При этом программа расписана так, чтобы ее участники не проводили за компьютером больше двух с половиной: во время занятий им дают задания, которые они будут выполнять уже в режиме офлайн.

Смены проводятся в период с 5 по 9 июля и с 12 по 16 июля 2021 года. Дети могут записаться в лагерь и присоединиться к смене в любой ее день. Для этого всего лишь нужно направить организаторам на адрес [email protected] имя и возраст ребенка.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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