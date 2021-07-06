Вадим Красносельский: Приднестровье — часть Русского мира

Алексей Вольцев

Президент ПМР рассказал, почему в республике трепетно относятся к сохранению исторической памяти

00:00 Автор: Дмитрий Олишевский

Подготовка к выборам в Государственную Думу восьмого созыва, борьба с пандемией коронавируса, переговорный процесс с Молдавией — такова сегодня повестка дня в Приднестровской Молдавской Республике. О том, что ещё волнует жителей левобережья Днестра, «Парламентской газете» рассказал президент ПМР Вадим Красносельский.

- Государственная Дума на пленарном заседании 16 июня приняла заявление о негативных тенденциях развития ситуации вокруг Приднестровья в связи с действиями правительства Республики Молдова и властей Украины. 386 депутатов, присутствующих в зале заседаний, поддержали документ. Как восприняли это в республике?

- Вы знаете, с воодушевлением. Это заявление показало, что Россия не забывает нас, что Россия рядом, Россия в курсе тех проблем, которые возникли и в переговорном процессе, и в отношениях между Приднестровьем и Молдовой. В принятом документе была перечислена вся проблематика, весь переговорный процесс. Это говорит о том, что депутаты Госдумы владеют ситуацией в нашей республике. Приднестровцы традиционно считают себя частью Российской Федерации, частью Русского мира и частью единого информационного пространства. Этот документ поддержал приднестровцев именно в желании помнить, знать, что мы — часть великой России.

- Ряд депутатов Государственной Думы седьмого созыва достаточно часто бывали в Тирасполе. И впереди выборы нового, восьмого, созыва. Как будет организован избирательный процесс на территории Приднестровья? Ведь мы знаем, что здесь проживает большое количество российских граждан.

- У нашего Центризбиркома налажены тесные контакты с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, с посольством России в Молдове и, конечно же, с Госдумой. У нас разворачивается необходимое количество избирательных пунктов и участков, где граждане Российской Федерации, проживающие в Приднестровье, смогут отдать свой голос за того или иного кандидата. Традиционно приднестровцы принимают активное участие в выборах в Госдуму, Президента РФ. Надеюсь, что в этом году будет аналогичная картина — высокая явка, высокая активность, высокий интерес и высокий показатель.





Российские граждане, проживающие за пределами России, в частности в Приднестровье, хотят показать своё участие в судьбе Российской Федерации. Никто их не гонит, агитация, понятно, идёт, но тем не менее люди свободно это делают. Вспомним, в прошлом году было голосование за поправки в Конституцию, у нас было только два участка в Тирасполе развернуто и очередь была метров 300-400, а то и 500 из желающих проголосовать.

- Как ситуация в Приднестровье с пандемией сейчас?

- На сегодняшний день стабильная. У нас наблюдается невысокий уровень заболеваемости. Вообще борьбу с пандемией надо разделить на две составляющие. Первая часть — это организационная работа, это деятельность оперштаба, это принятие решений всеми должностными лицами — и президентом, и оперштабом, и правительством, и Верховным Советом, и руководством минздрава. Это организация поставки медикаментов, средств защиты, медоборудования, развертывание госпиталей, обеспечение койко-мест, питание, кислород — всё, что с этим связано.





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Второе — это лечение больных. Это уже работа медперсонала тех больниц, деятельность которых организовали оперативный штаб и министерство здравоохранения. Когда эти два направления отрабатываются гармонично, объединены в одно целое, тогда есть результат — каждый больной получает необходимую медицинскую помощь за счёт государства. Естественно, стараемся спасти каждого гражданина. Конечно, есть потери, как и везде. Очень жаль. Но, уверяю вас, наши медработники борются за жизнь каждого человека и вытаскивают из рук смерти тех, кого на первый взгляд было невозможно спасти.

- Какие видятся перспективы международного формата 5+2 (постоянного совещания по политическим вопросам (формат «5+2», где Молдавия и Приднестровье — стороны конфликта, Россия и Украина — гаранты и посредники, ОБСЕ — посредник, а США и ЕС — наблюдатели), — прим. ред)?

- Переговорный процесс — важный элемент жизни Приднестровья. Внешняя политика в любом случае влияет на внутреннюю политику, на положение людей, проживающих на территории Приднестровья. Работа формата «5+2» в этом году ещё толком не получила развития. Мы традиционно выступаем за диалог, за переговоры.

Я хочу ещё раз акцентировать внимание, что именно с июня 2019 года Молдова перестала выполнять ранее взятые на себя обязательства, подписанные всеми участниками формата «5+2», фактически объявила нам банковскую блокаду, сорвала в конце 2019 года подписание итогового документа заседания формата «5+2» в Братиславе, потом уже в этом году в Баварии также сорвала подписание.

Сейчас предпринимаются попытки всё-таки ещё раз вернуться к ранее подписанным договорённостям, заставить стороны их исполнять (в данном случае речь идёт о Молдове; Приднестровье со своей стороны выполнила все взятые на себя обязательства) и двигаться дальше.

- В Приднестровье особое отношение к сохранению истории. Для вас это что-то личное — возрождение исторической памяти?

- Это и личное, и государственное. Я люблю историю и начал изучать её не будучи президентом, я это делал всегда, наверное, со школьной скамьи. Сейчас есть доступ к той информации, которая ранее была закрыта. Вообще мы в Приднестровье соединяем историю Российской империи, историю Советского Союза и историю современного Приднестровья. Абсолютно гармонично, без конфликта поколений. Я уверен, что эта любовь к истории в целом, к истории своего края поднимает культурный уровень народа. Я в этом не сомневаюсь. В итоге будет сформирован так называемый культурный код, создано культурное пространство, где будут жить высокообразованные люди.

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