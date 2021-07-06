Валерий Меладзе о разводе, романе с Альбиной Джанабаевой и детях: "Семья создалась в результате харассмента"

Вадим Карасев

Сегодня на YouTube-канале Ксении Собчак вышел новый выпуск шоу "Осторожно, Собчак!", главным героем которого стал Валерий Меладзе. 55-летний Валерий вместе с 42-летней возлюбленной Альбиной Джанабаевой пригласили Ксению в свой новый, еще недостроенный дом и решились с ней на откровенный разговор. В этой беседе Валерий Меладзе рассказал о причинах расставания с первой женой Ириной, начале романа с Альбиной и общении между собой его детей. Джанабаева также поделилась своим взглядом на отношения со звездой российской эстрады. Самые интересные цитаты пары из интервью Spletnik собрал в новом материале.





Альбина Джанабаева о начале отношений с Валерием

Еще перед своим приходом в группу "ВИА Гра" в 2004 году Альбина Джанабаева работала бэк-вокалисткой у Валерия Меладзе. Довольно быстро отношения пары переросли из рабочих в романтические. Свой роман Валерий и Альбина скрывали около 10 лет — все это время Валерий продолжал состоять в официальном браке с матерью трех его дочерей Ириной. В 2004 году у Альбины родился старший сын Константин. Только спустя много лет выяснилось, что его отцом является Валерий Меладзе.

В конце 2009 года в прессе заговорили о расставании Валерия Меладзе с женой Ириной, а в 2014-м они официально оформили развод. В том же году Меладзе, по слухам, сыграл тайную свадьбу с Альбиной Джанабаевой. После этого у Альбины и Валерия появилось еще двое детей: младший сын Лука родился в 2014-м, а дочь Агата — в апреле 2021-го.

Вы же не знаете, что было в наших отношениях в тот период. Со стороны сейчас можно судить, прочитав какие-то заметки и сделав какие-то выводы. Разные у нас были этапы. Я и пыталась строить свою жизнь. Мы и расходились, и сходились. Может, началось все не как в романах — неправильно и не так, как хотелось. Но так произошло. Поэтому я горжусь, что сейчас мы вышли на этот уровень. И что наши дети при этом видят наши отношения и гордятся ими. Они растут в правильной семье — и это самое важное. В семье, где папа любит маму и уважает, и это все взаимно. Это большое достижение в нашей жизни, что мы смогли это все построить.





Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе и Ксения Собчак

В какой-то момент на нас полилось столько всего, что не хотелось выходить из дома. Это не было в тени и спокойно. На тот момент я, видимо, обладала какими-то такими качествами, которые помогли мне с этим справиться. Сейчас я не уверена, что смогла бы. Я уже выросла и окрепла внутренне. С рождением детей приобрела такие качества, которые вряд ли позволили бы мне пережить это все заново. В тот момент я смогла.

Альбина Джанабаева о слухах в прессе

Тогда я переживала по поводу желтой прессы. Мы вообще эмоциональные люди. И когда дело касается вторжения в наше личное пространство, мы, конечно, переживаем. Сейчас я уже не так к этому отношусь. В тот момент я просто не могла встать с кровати. Я вообще очень восприимчивый человек. И это могло меня разбить.





Альбина Джанабаева

Альбина о самом болезненном слухе на тему отношений

Такое было, но я об этом не говорила. Сегодня тоже не собиралась этого говорить и не хотела бы. Но в качестве какого-то опровержения мне хотелось бы высказаться. Была такая вещь, что я якобы была вхожа в дом и дружила с женой. Это все, конечно же, неправда. Никуда я не была вхожа и ни с кем не дружила. Меня это беспокоило. Я же не могу всем сказать, что это не так. Да и ни к чему это все. Просто эта информация откуда-то появилась и усугубила отношение ко мне. Но это не так.





Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Альбина об ультиматуме Валерию Меладзе

Один раз я ставила ему ультиматум конкретно и серьезно. Это было, когда все вскрылось. С одной стороны, это должно было когда-то случиться, и я это прекрасно понимала. И чем больше я это оттягивала, тем дальше это полетело. А оттягивала я уже достаточно — мы уже не могли сохранить это только между нами. Уже включилась общественность. В этот момент мне нужны были поддержка и твердое мужское плечо.





Ксения Собчак и Альбина Джанабаева

Альбина об отношении Валерия к детям от первого брака

Для него это очень важно, и я стараюсь в это не вмешиваться. Костя (старший сын Валерия и Альбины. — Прим. ред.) уже может сам решать. Если они хотят вместе встретиться, то сын уже может сам принять это решение. Я сказала: "Обсудите сами, если ты хочешь — я не против". Это все-таки его будущее и его дополнительный ресурс. В конце концов, ему выбирать, общаться или нет.





Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе с сыновьями Костей и Лукой

Валерий об общении детей от разных браков

Они общаются искренне. Редко, но когда это получается — это очень здорово. Потому что они все хорошие. И парни у меня хорошие, и девочки у меня умницы. Они чувствуют друг друга. А Альбина с Ирой (Ирина — бывшая жена Валерия Меладзе. — Прим. ред.), думаю, не будут общаться никогда, даже нет смысла прикладывать к этому усилия. В моем случае это совсем необязательно.





Валерий Меладзе с дочерьми от первого брака

Валерий Меладзе о служебном романе с Альбиной

Я как-то пошутил на эту тему, но Альбине не понравилась эта шутка. Я сказал, что у нас семья создалась в результате харассмента, если оценивать по сегодняшним меркам. Я начальник, а она подчиненная, и у нас роман. Вот такая штука, так случилось. И это совсем не редкая история. Что же, наказывать теперь нас всех? Думаю, нет. Здесь есть очень тонкая грань. У каждого человека своя личная жизнь, и у всех есть право выбора.





Валерий Меладзе

О расставании Валерия с бывшей женой

Мы пережили потерю первого ребенка, и через год у нас родилась старшая дочка. Это большой подарок судьбы. Потом родились и средняя, и младшая. Человеческое сознание способно, когда жизнь меняется к лучшему, немножко блокировать эти моменты. Конечно, это была трагедия, но Бог потом дал много детей. С Ирой же у меня пройдено много не только несчастий, но и много прекрасного. Почему люди встречаются, женятся? Потому что им хорошо друг с другом. Нам было хорошо, у нас было понимание. Но потом это начало ломаться. Кто-то будет думать, что я сейчас оправдываюсь, но наши отношения начали ломаться несколько раньше, чем я встретил Альбину.





Ирина и Валерий Меладзе

У меня уже было ощущение ожидания. Я понимал, что что-то должно произойти в жизни. Кризис не может длиться вечно. В нем можно жить всю жизнь, но я не отношусь к таким людям. Притом что я до безумия люблю всех своих детей. Это некая моя философия. У кого-то она заключается в том, чтобы все резко менять, а у кого-то — постепенно распутывать узлы. Мне никто авторитетно не скажет, что тот или иной вариант лучше. У каждого свой. Понятно, что долго и нудно — это тоже ничего хорошего. В любом случае, если ты когда-то что-то сделал неправильно, то во многом все это можно поправить. Можно улучшить отношения. Мне кажется, что мне это удалось. Я хотя бы добился того, чтобы мои дети сейчас между собой общались.





Валерий Меладзе и Ксения Собчак

Валерий Меладзе об интервью бывшей жены Борису Корчевникову

Я долгое время абстрагировался от этого, но потом все-таки посмотрел. И я должен сказать, что оно было каким-то откровенным. Я отнесся к нему с пониманием. Может, ей хотелось уже вынести это все в конце концов. Но она же больше рассказывала о себе и своей жизни. И, по-моему, Бориса Корчевникова это немного обламывало. Он все время пытался влезть ей под кожу — он мастер в этом деле. У меня нет на нее обиды. Она — мать моих дочек, которых я безумно обожаю. Я горжусь ими, и в этом ее заслуга.





Валерий и Ирина Меладзе

Валерий об обвинениях Константина Меладзе в харассменте

В недавнем интервью Борису Корчевникову Ани Лорак намекнула на домогательства со стороны Константина Меладзе, которым подверглась в начале своей карьеры. Однако потом певица опровергла сказанное, уточнив, что ее неправильно поняли. Валерий прокомментировал эту историю в интервью.

В то время на Украине не было никакой опасности для Ани Лорак. Костя, во-первых, самодостаточный человек абсолютно. А во-вторых, он до такой степени скромный и интеллигентный и так трепетно относится к женщинам. Я даже не представляю этого, зная его с самого рождения. Он может написать женщине стихи или совершить какой-то красивый поступок. Но чтобы каким-то образом намекать, что он хочет что-то взамен на что-то...





Валерий Меладзе

Более того, если задать вопрос самой Ани Лорак, то, мне кажется, она сама не сможет объяснить, к чему она это все ляпнула. Он не делал ей никаких непристойных предложений — этого просто не могло быть. Ни ситуация такая не складывалась, ни желания у него не было. Скажу честно, мы обсуждаем иногда девушек, которые нам нравятся. Она никоим образом не входила в сферу его интересов. Она объясняет, что он не поработал с ней, потому что она каким-то образом не приблизилась к нему.

Здесь ситуация немного другая. "ВИА Гра" — это проект, который Костя наполнял своей энергией, своей музыкой и идеологией. У Каролины (настоящее имя Ани Лорак. — Прим. ред.) своя энергия и своя идеология. Она с первым своим продюсером обращала свой взгляд на американскую музыку. И когда Костя попытался поработать с ней — это заключалось в одном дуэте со мной, — он понял, что не получается творческого процесса. И тогда у него было много проектов, он же не безразмерный. То ли у нее обида какая-то была за то, что он не дал ей свой новый номер телефона и не продолжил работу. Возможно, эта обида заставила ее это сказать. Но страдает же не одна сторона.





Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе и Ксения Собчак

В чьих-то глазах репутация моего брата, возможно, пострадает. Невозможно никоим образом доказать этого, также невозможно доказать обратное. Это просто сотрясение воздуха. Пусть все общество, которое принимает это дерьмо, с этим и живет. Что бы мой брат в жизни ни сделал, я всегда буду рядом с ним. Но я голову даю на отсечение, что этого не было и быть не могло.





Константин и Валерий Меладзе