Зеленский умоляет Запад объединиться против уже почти достроенного СП-2

Вадим Карасев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всем странам Европы следует объединиться против строительства газопровода "Северный поток — 2", который он считает "энергетической угрозой". Проект при этом уже практически завершен.

Выступая на форуме "Украина 30. Международная политика" в Киеве, Зеленский призвал всех партнеров страны участвовать в противодействии трубопроводу.

Следует и далее противодействовать реализации проекта и привлекать к этой сложной борьбе всех партнеров. Не только Украина — вся Европа должна объединяться, чтобы противодействовать этой энергетической угрозе.

Зеленский не уточнил, как именно он предлагает остановить почти готовый к запуску проект. По мнению главы государства, в результате функционирования СП-2 Украину могут заставить вести прямой диалог с ЛНР и ДНР, лишив ее поставок энергоносителей.

Как сообщал Ruposters, ранее власти ФРГ начали обсуждать с Соединенными Штатами Америки возможную компенсацию Украине из-за газопровода. Притом партийный преемник Меркель допускает остановку поставок по СП-2.