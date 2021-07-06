Женщинам могут разрешить работать авиамеханиками с 1 сентября

Лидия Мартынова

14:09 Автор: Анна Шушкина

Уже с 1 сентября 2021 года из списка запрещённых для женщин профессий могут быть исключены профессии авиационных механиков и инженеров. Об этом сообщила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в пресс-центре «Парламентской газеты».

Проект приказа Минтруда, исключающий профессии авиационных механиков и инженеров из списка профессий, запрещённых для женщин, уже почти готов, сообщила сенатор.

«Сейчас с Минтрудом мы проводим эту работу. Документ находится уже на выходе. Он находится в Минюсте. И я искренне надеюсь, что до 1 сентября мы закончим эту работу», — сказала Святенко.

После те женщины, которые в этом году окончили вуз, смогут пойти на аэродром и работать по специальности, добавил она.

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Парадокс нынешней ситуации в том, что авиационный инженер в военной авиации может быть женщиной, а в гражданской авиации благодаря перечню профессий, созданному Минтрудом, — не может, пояснила сенатор. По её собственному признанию, когда она стала готовить изменения, то была поражена, «сколько в соцсетях на эту инициативу откликнулось женщин, получивших гражданскую профессию авиационного инженера или техника в вузе, но не имеющих возможность работать по профессии на аэродроме, потому что данные специальности вошли в перечень тех специальностей, которые запрещены для женщин.

Сенатор не исключает, что и другие профессии могут быть убраны из списка запрещённых для женщин. «Надо внимательно смотреть на перечень данных профессий», — сказала она. Недавно профессия машиниста метрополитена, по её словам, была тоже убрана из данного перечня, «на радость многим женщинам, которые теперь осваивают такую интересную профессию».

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