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Звездопад Июльские Пегасиды с 7 по 13 июля 2021 года: как загадать желание, чтобы оно сбылось

Звездопад Июльские Пегасиды с 7 по 13 июля 2021 года: как загадать желание, чтобы оно сбылось

Звездопады — это не только красочное и завораживающие зрелище, но и возможность загадать желание. В июле 2021 года каждый сможет воплотить свою мечту в жизнь во время звездопада Пегасид.


Звездопад Пегасид будет проходить с 7 по 13 июля, и его пик придется на 9 число. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не пропускать это событие, ведь даже если небо будет в тучах, можно будет смело загадывать свою мечту. Важно лишь знать о том, как правильно это сделать.

Загадать желание во время звездопада Пегасид может каждый, но для этого важно соблюсти несколько правил:

1. Сформулировать желание таким образом, чтобы оно звучало коротко и емко. Звезды падают очень быстро, поэтому чем короче будет желание, тем проще будет успеть его произнести.

2. Произносить желание вслух, глядя на падающую звезду. Если небо в тучах, и звезд не видно, можно загадать желание в пик звездопада, выйдя на улицу и глядя в небо.

3. Желание исполнится быстрее, если не только произнести его вслух, но и записать на листочке. Листочек носят с собой до того момента, пока мечта не исполнится.


4. Желание исполнится, если оно реально — несбыточного у Вселенной не просят.

5. Желание будет исполнено в скором времени, если в помыслах нет корысти или желания навредить.

Время звездопада — прекрасный повод для того, чтобы полюбоваться природным явлением, устроить свидание на открытом воздухе или отправиться на отдых с палатками, отдалившись от ежедневной суеты. Такая прогулка восполнит запас сил и энергии.

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По материалам: dailyhoro.ru

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