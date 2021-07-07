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Более 500 студентов-инвалидов обучаются в техникумах и колледжах Красноярского края

Более 500 студентов-инвалидов обучаются в техникумах и колледжах Красноярского края

На сегодняшний день в Красноярском крае по программам СПО обучаются более 500 студентов-инвалидов. Они занимаются в 45 из 90 существующих в регионе техникумах и колледжах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования края.

Обучение проходит с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальных программ реабилитации – сегодня разработано около ста подобных адаптированных программ. Среди них наиболее популярны те, которые направлены на подготовку парикмахеров, кондитеров, специалистов в сфере общественного питания и гостиничного сервиса.

Кроме того, в учебных корпусах создаются все условия для комфортного обучения и передвижения студентов-инвалидов: безбарьерная среда, специальные рабочие пространства в местах общего пользования. Образовательные учреждения закупают необходимую аппаратуру и пособия для студентов, молодые люди могут воспользоваться услугами сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков, тьюторов, психологов и социальных педагогов.

Студенты-инвалиды также могут получить на базе колледжей новую квалификацию. Благодаря этому в Красноярском крае сегодня осваивают дополнительную специальность 34 инвалида.

После обучения студентам помогают найти работу. Так, с начала года в крае были трудоустроены 17 инвалидов, из которых четыре имеют среднее профессиональное образование, а два – высшее образование.

Также в регионе развивается международное движение «Аблимпикс». Чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов включает в себя конкурсы по специальностям, востребованным на рынке труда.

# Общество
По материалам: edu.ru

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