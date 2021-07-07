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Бывшая глава штаба Меган Маркл и принца Гарри рассказала о работе с ними: "Талантливые и творческие лидеры"

Бывшая глава штаба Меган Маркл и принца Гарри рассказала о работе с ними: "Талантливые и творческие лидеры"

На днях один из бывших сотрудников 39-летней Меган Маркл и 36-летнего принца Гарри поделился своим опытом работы с ними. Кэтрин Сен-Лоран, которая раньше занимала должность главы администрации герцога и герцогини Сассекских, осталась в восторге от сотрудничества с парой и объяснила, что именно так восхищало ее в бывших начальниках.

Это был невероятный опыт. Гарри и Меган — невероятно талантливые и творческие лидеры,

— рассказала Сен-Лоран в беседе с изданием The Cut.


Меган Маркл и принц Гарри

С Гарри и Меган Кэтрин начала работать в апреле 2020 года, когда они уже официально сложили с себя королевские обязанности. Через год после этого Сен-Лоран перешла на должность советника общественной организации супругов Archewell, названной в честь двухлетнего сына пары Арчи.

Я считаю, что у них есть потенциал стать очень влиятельными лидерами в сфере социального воздействия. Я рада оставаться частью этого и с оптимизмом смотрю в будущее их компании,

— поделилась своим мнением Сен-Лоран.


Напомним, что несколько месяцев назад несколько бывших сотрудников Меган Маркл отзывались о совместной работе с ней совсем иначе. Тогда работники Букингемского дворца заявили, что герцогиня систематически подвергала буллингу свой персонал, еще будучи старшим членом королевской семьи.


Букингемский дворец пообещал провести собственное расследование, однако его результаты так и не были опубликованы. Представители Меган и Гарри категорически отрицали громкие обвинения в адрес герцогини.

Давайте просто назовем это тем, чем это на самом деле является, — просчитанной клеветнической кампанией. Ее главной целью было введение общественности в заблуждение и распространение дезинформации. Мы разочарованы, что клевета о герцогине получила доверие со стороны представителей СМИ,

— так представители Меган Маркл и принца Гарри прокомментировали неприятный инцидент.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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