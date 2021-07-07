Число банкротств ИП в России выросло более чем в два раза

Анастасия Иванова

00:52 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

Число банкротств граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в первом полугодии 2021 года превысило 88 тысяч, что в 2,1 раза больше, чем за тот же прошлогодний период. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Федресурса».

В январе-июне 2020 года рост показателя составлял 1,5 раза по отношению к аналогичному периоду годом ранее.

Замминистра экономического развития Илья Торосов отметил, что в отчетный период могут входить те должники, долги которых признаны безнадежными в предыдущие годы. Впоследствии некоторое увеличение может происходить из-за долгов, накопленных во время пандемии. По его словам, рост показателя также связан с так называемой ловушкой низкого старта, когда институт банкротства становится востребованным легальным механизмом освобождения граждан от безнадежных долгов.

Больше всего граждан-банкротов в первом полугодии 2021 года было в Москве (4 858; +98% по сравнению с 2020 годом) и области (4 701; +114,7%), а также Краснодарском крае (4 310; +136,8%). В первом полугодии количество корпоративных банкротств выросло до 4 918, что на 9,2% больше, чем за тот же период прошлого года, но на 19,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Наказание за преднамеренное банкротство ужесточили

Ранее в Государственную Думу внесли законопроект, который даёт право малообеспеченным гражданам подавать заявления о признании банкротами бесплатно и во внесудебном порядке.

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