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День семьи, любви и верности 8 июля 2021 года: что нужно сделать в этот день, чтобы привлечь любовь и укрепить отношения

День семьи, любви и верности 8 июля 2021 года: что нужно сделать в этот день, чтобы привлечь любовь и укрепить отношения

Ежегодно 8 июля отмечается День Петра и Февронии, названный в народе днем любви, семьи и верности. В день праздника каждый сможет укрепить отношения и избавиться от одиночества благодаря проверенным временем обрядам.


Православный праздник в честь святых Петра и Февронии — отличное время для того, чтобы обрести гармонию в семье, найти общий язык с близкими и подрастающим поколением. Эксперты сайта dailyhoro.ru расскажут о том, какие ритуалы и обряды помогут создать гармонию в семьях, а одиноким сердцам — найти свою любовь.

Обряд для укрепления отношений в день Петра и Февронии

Семейный праздник — время застолья, когда хозяйки стараются приготовить любимые блюда домочадцев. Их готовят с любовью, заговаривая:

«Семью создали, любовь сквозь годы несем, любым неприятностям отпор даем. В день праздника близких угощаю, счастья всем желаю».

Обряд на привлечение любви


В день праздника можно помолиться святым Петру и Февронии о счастье и любви, а также провести обряд, который поможет привлечь любовь. Для этого после пробуждения зажигают белую восковую свечу, затем повязывают на нее алую ленту и проговаривают, всматриваясь в пламя:

«Любовь светлую привлекаю, одиночества больше не знаю. Яркие чувства разгораются, влюбленные навеки встречаются».

После этого свечу гасят, а ленту повязывают на левую руку, чтобы она помогла привлечь в жизнь взаимные чувства.

Ритуал на любовь 8 июля

Привлечь любовь поможет простой ритуал, для которого понадобятся полевые ромашки. Их собирают и плетут венок, который вешают рядом со входной дверью, приговаривая:

«Любовь на порог зазываю, любви взаимной и чистой желаю. Как голубка без голубя не живет, так и я без истинной пары не останусь, вскоре с ней повстречаюсь».


После этого на венок брызгают святой водой и молятся святым для привлечения любви и обретения взаимных чувств.

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По материалам: dailyhoro.ru

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