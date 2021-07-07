Деревня под Пензой и рыбалка: Ляйсан Утяшева опубликовала редкие семейные кадры с мужем Павлом Волей и детьми

Вадим Карасев

На днях 36-летняя Ляйсан Утяшева и 42-летний Павел Воля вместе с детьми уехали на летние каникулы в деревню под родным городом шоумена Пензой. В инстаграме прославленная спортсменка рассказывает своим подписчикам, как проходит их семейный отдых вдали от шумной столицы, публикуя новые снимки и видео в своей ленте и сторис.





Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Несколько часов назад Ляйсан опубликовала несколько новых фото: на одном она позирует с мужем, а на другом — с восьмилетним сыном Робертом. Фотографии на природе были сделаны дочерью звездной пары, шестилетней Софией.

Мои любимые мужчины. Смотрите, какой Роб уже большой вымахал!

— подписала кадры Ляйсан Утяшева.





Ляйсан Утяшева с сыном Робертом

Сегодняшний же день Ляйсан и Павел вместе с детьми провели на рыбалке. В сторис Утяшева показала, как Воля и его отец учат маленьких Роберта и Софию правильно ловить рыбу. Этот навык дети освоили довольно быстро: в одном из видео Ляйсан с гордостью продемонстрировала улов сына. Роберт признался маме, что рыба была такой крупной, что его чуть не утащило за ней в речку.





Ляйсан Утяшева





Роберт Воля









Павел Воля с дочерью Софией

Напомним, что недавно звездное семейство виделось с родственниками и со стороны Ляйсан. С бабушкой и дедушкой спортсменки они встретились на празднике в честь ее дня рождения. Торжество прошло в тихом семейном кругу, а самым трогательным моментом на нем стал медленный танец именинницы с дедушкой. В своем инстаграме Утяшева также показала подарки, которые дети сделали ей в честь дня рождения: дочь и сын Ляйсан продемонстрировали свои навыки в рисовании и написали для мамы сразу две картины маслом.





Ляйсан Утяшева с сыном Робертом и отец Павла Воли