Финал национального чемпионата WorldSkills Russia в Уфе переносится на более поздний срок

Лидия Мартынова

Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который должен был пройти в Уфе с 21 по 25 июля, переносится, сроки станут известны позже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова.

Об этом он заявил на оперативном совещании регионального Правительства.

«Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который должен был пройти в Уфе с 21 по 25 июля, переносится. Сроки будут определены позже», – сказал Радий Хабиров.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.