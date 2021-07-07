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Игра Pokemon GO заработала больше 5 млрд долларов за 5 лет

Игра Pokemon GO заработала больше 5 млрд долларов за 5 лет
Аналитическая фирма Sensor Tower подсчитала, что с момента выхода в июле 2016 года Pokemon GO от разработчиков из студии Niantic заработала больше 5 млрд долларов. За тот же период времени игру скачали 632 млн раз.

За первую половину 2021 года Pokemon GO принесла своим создателям почти 642 млн долларов, что на 34% больше, чем за первую половину 2020-го. По этому показателю она также опередила другие AR-игры на основе геолокации, такие как Dragon Quest Walk и Jurassic World Alive.
Рекордным пока остаётся 2020 год, в котором Pokemon GO заработала 1,3 млрд долларов. Это на 41% больше, чем в 2019-м.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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