Эксперт: заболевшим после первой прививки от COVID-19 вторая не нужна

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Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

09:03 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Человеку, который заболел коронавирусом после первой прививки от COVID-19, вводить второй компонент вакцины не нужно. Об этом сообщил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, пишет ТАСС.

«Вторая доза ему не нужна, он должен быть ревакцинирован через шесть месяцев после документированного случая коронавирусной инфекции», — отметил Горелов.

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Если же человек заболел ОРВИ после первой прививки, нужно подождать его выздоровления. Через две-три недели после этого можно будет завершить курс вакцинации.

«Собственно, весь мир допускает разрыв между введением вакцины до шести недель», — подчеркнул эксперт.





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С 18 января в России проходит массовая вакцинация населения от коронавируса. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса — она получила название «Спутник V». Её разработал Центр имени Н.Ф. Гамалеи.

Затем регистрацию прошла вакцина «ЭпиВакКорона» (разработчик — Центр «Вектор»). Позже была зарегистрирована третья вакцина от коронавируса, «КовиВак», которую разработал Центр имени М.П. Чумакова.

Также в гражданский оборот поступила однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Её первые партии начали выходить в гражданский оборот после 25 июня.

В разнице между российскими вакцинами ранее разбиралась «Парламентская газета».

#вакцинация #здоровье

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