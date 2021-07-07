Эксперты предупредили о главном риске при покупке ипотечных квартир

Вадим Карасев

В России увеличилось количество квартир, выставленных на продажу с обременением. Большая часть из них находится в залоге у банков, а также есть недвижимость купленная с привлечением материнского капитала и находящаяся под арестом, говорится в материалах инвестиционной компании Garnet.

Подобные объекты продаются в среднем на 5% дешевле рынка. Однако в случае квартир, приобретенных с помощью ипотечного займа, главная проблема заключается в том, кто будет гасить кредит. Обычно продавец не имеет на это денег и просит покупателя внести деньги в счет закрытия долга, а размер первого взноса может быть равен или даже превышать эту сумму в несколько раз.

"Риск заключается в том, что после погашения кредита продавец может попытаться выйти из сделки. Конечно, покупатель будет оспаривать решение с помощью суда, но все это время, нервы и деньги", - предупредили эксперты.

По мнению специалистов, доля квартир с обременениями на рынке будет расти. В прошлом году множество граждан взяли кредиты на покупку жилья, но при этом не у всех сохранится возможность обслуживать заем, утверждают они.

Ранее Ruposters писал, что россияне стали больше интересоваться покупкой загородных домов в ипотеку.