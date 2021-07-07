Эмбер Херд опубликовала первое видео с трехмесячной дочерью

Вадим Карасев

В отличие от многих знаменитостей, которые тщательно оберегают своих детей от посторонних глаз, 35-летняя Эмбер Херд свою дочь Уну Пейдж сразу показала миру. А заодно и ошарашила публику новостью о материнстве, ведь беременной ее никто не видел. Впрочем, все быстро встало на свои места, когда актриса рассказала, что ребенка родила суррогатная мать.

Прятать дочь от публики Эмбер явно не намерена — в инстаграме она сегодня опубликовала первое видео с малышкой, на котором можно хорошо разглядеть лицо девочки.





Можно вывезти девушку из Лос-Анджелеса, но Лос-Анджелес из девушки — нет,

— подписала актриса ролик.

В видеоролике Эмбер пьет напиток зеленого цвета, похожий на смузи. В конце видео Херд, на столе перед которой лежат различные овощи и фрукты, пытается угадать, из чего приготовлен ее напиток.

Сельдерей?

— спрашивает она.





Дочка Эмбер появилась на свет 8 апреля. На первом снимке, который опубликовала актриса на днях, малышка совсем крохотная — похоже, он был сделан в первые дни после ее рождения. В видео же заметно, как она подросла — Уна Пейдж сама держит головку и сидит на коленях своей мамы.

Объясняя свое желание стать матерью именно с помощью процедуры суррогатного материнства, Эмбер отметила, что, по ее мнению, совсем необязательно искать партнера и выходить замуж, чтобы завести ребенка. Она также сказала, что решила стать мамой еще четыре года назад.

Правда, по словам инсайдеров, даже при желании самостоятельно родить ребенка у Эмбер не получилось бы это сделать по медицинским показаниям.





Сейчас Эмбер Херд встречается с кинооператором Бьянкой Бути. Они особенно сблизились в прошлом году, когда Херд "воевала" в суде с бывшим мужем Джонни Деппом, которого обвиняла в домашнем насилии (суд признал Деппа виновным). Интересно, что еще до оглашения окончательного решения по этому делу суррогатная мать уже вынашивала дочь актрисы.