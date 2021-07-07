Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эмбер Херд опубликовала первое видео с трехмесячной дочерью

Эмбер Херд опубликовала первое видео с трехмесячной дочерью

В отличие от многих знаменитостей, которые тщательно оберегают своих детей от посторонних глаз, 35-летняя Эмбер Херд свою дочь Уну Пейдж сразу показала миру. А заодно и ошарашила публику новостью о материнстве, ведь беременной ее никто не видел. Впрочем, все быстро встало на свои места, когда актриса рассказала, что ребенка родила суррогатная мать.

Прятать дочь от публики Эмбер явно не намерена — в инстаграме она сегодня опубликовала первое видео с малышкой, на котором можно хорошо разглядеть лицо девочки.


Можно вывезти девушку из Лос-Анджелеса, но Лос-Анджелес из девушки — нет,

— подписала актриса ролик.

В видеоролике Эмбер пьет напиток зеленого цвета, похожий на смузи. В конце видео Херд, на столе перед которой лежат различные овощи и фрукты, пытается угадать, из чего приготовлен ее напиток.

Сельдерей?

— спрашивает она.


Дочка Эмбер появилась на свет 8 апреля. На первом снимке, который опубликовала актриса на днях, малышка совсем крохотная — похоже, он был сделан в первые дни после ее рождения. В видео же заметно, как она подросла — Уна Пейдж сама держит головку и сидит на коленях своей мамы.

Объясняя свое желание стать матерью именно с помощью процедуры суррогатного материнства, Эмбер отметила, что, по ее мнению, совсем необязательно искать партнера и выходить замуж, чтобы завести ребенка. Она также сказала, что решила стать мамой еще четыре года назад.

Правда, по словам инсайдеров, даже при желании самостоятельно родить ребенка у Эмбер не получилось бы это сделать по медицинским показаниям.


Сейчас Эмбер Херд встречается с кинооператором Бьянкой Бути. Они особенно сблизились в прошлом году, когда Херд "воевала" в суде с бывшим мужем Джонни Деппом, которого обвиняла в домашнем насилии (суд признал Деппа виновным). Интересно, что еще до оглашения окончательного решения по этому делу суррогатная мать уже вынашивала дочь актрисы.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Рождество Пророка Иоанна Крестителя 7 июля 2021 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Рождество Пророка Иоанна Крестителя 7 июля 2021 года: что можно и что
Неделя высокой моды в Париже: Кароль Буке, София Коппола и Маргарет Куэлли в образе невесты на показе Chanel
Неделя высокой моды в Париже: Кароль Буке, София Коппола и Маргарет
Обереги от лишних трат
Обереги от лишних трат
Эмбер Херд опубликовала первое видео с трехмесячной дочерью
Эмбер Херд опубликовала первое видео с трехмесячной дочерью
Сборная Украины отказалась от участия в ЧМ по пляжному футболу в России
Сборная Украины отказалась от участия в ЧМ по пляжному футболу в
Штамм Delta снизил эффективность вакцины Pfizer до 64%
Штамм Delta снизил эффективность вакцины Pfizer до 64%
Моника Беллуччи, миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Моника Беллуччи, миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно
Министр спорта обсудил с представителями общественных организаций мероприятия в поддержку российских олимпийцев
Министр спорта обсудил с представителями общественных организаций
Снятие приворота на 3 свечи
Снятие приворота на 3 свечи
На Солнце зарегистрировали самую мощную за последние несколько лет вспышку
На Солнце зарегистрировали самую мощную за последние несколько лет
Лунный день сегодня 7 июля 2021 года
Лунный день сегодня 7 июля 2021 года
Канны-2021: Марион Котийяр и Адам Драйвер на фотоколле фильма "Аннетт"
Канны-2021: Марион Котийяр и Адам Драйвер на фотоколле фильма

Топ на сегодня

В Украину возвращается знойная жара без дождей: названа дата
В Украину возвращается знойная жара без дождей: названа дата
Полезные свойства каркаде и сферы его применения
Полезные свойства каркаде и сферы его применения
Битва платьев: Анна Делло Руссо против Надежды Оболенцевой
Битва платьев: Анна Делло Руссо против Надежды Оболенцевой
Канны-2021: Джоди Фостер, Милен Фармер, Спайк Ли, Мэгги Джилленхол и другие на фотоколле жюри
Канны-2021: Джоди Фостер, Милен Фармер, Спайк Ли, Мэгги Джилленхол и
Основатель Amazon Джефф Безос покинул должность гендиректора компании
Основатель Amazon Джефф Безос покинул должность гендиректора компании

Еще по теме

Видео ссоры Джонни Деппа и Эмбер Херд попало в Сеть
Эмбер Херд уверяет, что это не она опубликовала видео их ссоры с Джонни Деппом
Эмбер Хёрд беременна и ждет ребенка от Джонни Деппа - СМИ
В Лондоне только девушки: Эмбер Херд провела веселый вечер с Карой Делевинь и Марго Робби