Эстонцы будут бороться с нелегалами на белорусско-литовской границе

Вадим Карасев

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии направил на белорусско-литовскую границу свое усиленное подразделение ESTPOL5. Оно будет бороться с пытающимися попасть в Евросоюз нелегальными мигрантами, сообщили в пресс-службе ведомства.

"На этой неделе Департамент полиции и погранохраны отправит в Литву десять своих сотрудников. Они будут бороться с наплывом мигрантов в рамках совместной операции, которая ведется там с 1 июля. Литва сообщила, что им нужна помощь в обнаружении людей, для чего понадобятся дроны и операторы дронов. В числе десяти специалистов будут и двое наших операторов с техникой. Остальные будут помогать по мере необходимости, сейчас, прежде всего, нужно обеспечивать порядок в лагерях беженцев", - уточнил заместитель руководителя департамента Эгерт Белитшев.

По его словам, "с одной стороны, эстонские специалисты будут защищать общую европейскую границу, а с другой стороны, эта командировка - возможность получить неоценимый опыт". В самой Эстонии сейчас нет угрозы миграционного кризиса, но пограничная служба подготовила план действий на такой случай и в июле-августе проведет соответствующие учения.

Ранее Ruposters писал, что литовская Служба охраны государственной границы попросила власти объявить в стране экстремальную ситуацию в связи увеличением числа нелегалов из Белоруссии.