Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против некоторых граждан Беларуси

Лидия Мартынова

Кабмин предлагает Совету нацбезопасности и обороны ввести на три года персональные санкции против некоторых физических лиц Беларуси. Такое предложение правительство поддержало во время заседания, 7 июля.Такое решение связано с решением Совета Евросоюза от 2 октября и 6 ноября прошлого года о введении санкций против граждан Беларуси, причастных к фальсификации результатов президентских выборов. Также это касается тех, кто причастен к нарушению декларации о правах человека, запугиванию, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержанию, в том числе граждан Украины.В августе прошлого года в Беларуси вспыхнули протесты против режима Александра Лукашенко, спровоцированные фальсификацией президентских выборов и милицейским насилием против граждан. За это время тысячи людей были задержаны и избиты силовиками, по меньшей мере пять протестующих погибли. Десятки людей пропали без вести.Семь европейских государств, включая Украину, присоединились к санкциям, которые Европейский Союз ввел против чиновников режима Александра Лукашенко. Кроме Украины, санкции поддержали страны-кандидаты в члены ЕС Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в Европейскую экономическую зону. Политика этих государств будет приведена в соответствие с решением Совета ЕС о санкциях.Также санкции против режима Лукашенко ввели Великобритания и Канада.Минфин США включил в санкционный список руководство силовых структур и Центризбиркома Лукашенко.