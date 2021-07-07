Как создавали лесную авиацию

Алексей Вольцев

01:17 Автор: Анна Шушкина

7 июля отмечают свой профессиональный праздник работники Авиалесоохраны Российской Федерации.

Днём рождения службы Авиационной охраны лесов принято считать 7 июля 1931 года, когда с аэродрома небольшого городка Урень Нижегородской области взлетел самолёт-биплан По-2 с целью авиапатрулирования лесов. Это был первый специально организованный вылет. Со временем авиацию стали использовать не только для патрулирования лесных массивов, обнаружения пожаров, наблюдения за лесоустроительными работами, лесосплавом, но и для пожаротушения с воздуха и оперативной доставки пожарных и пожарного оборудования к очагам возгорания. Также самолёты задействовали и для опыления при борьбе с лесными вредителями-насекомыми.

К середине 1930-х появилась профессия лесного лётчика-наблюдателя, а в 1936 году был создан Всесоюзный трест лесной авиации, в состав которого вошли 4 авиаотряда. Развивалась и собственная инфраструктура авиалесоохраны: аэродромы, самолёты, средства обслуживания и ремонта самолётов.

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Многие лётчики авиалесоохраны в годы Великой Отечественной войны пополнили личный состав ВВС Красной Армии. На их место пришли женщины, успешно продолжавшие выполнение задач в суровые годы войны. В послевоенные годы активно создавались новые базы авиационной охраны лесов, расширялся и кадровый состав службы — в неё входили, в том числе, и парашютисты-пожарные, и десантники-пожарные, занимавшиеся тушением лесных пожаров на начальных стадиях. Авиационный парк авиалесоохраны пополнялся новыми машинами, к самолётам добавились и вертолёты. Собственная производственно-техническая лаборатория занималась разработкой и испытанием средств пожаротушения.

Руководство деятельностью авиационной охраны лесов возложили на Центральную авиабазу в городе Пушкино Московской области, в 1988 году преобразованную в ПО «Авиалесоохрана», а в 1994 году — в ФГУ Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана» и, наконец, в Федеральное бюджетное учреждение.

Сейчас ФБУ «Авиалесоохрана» занимается мониторингом обстановки, выполняет функции специализированной диспетчерской службы Федерального агентства лесного хозяйства, готовит специалистов в собственном Авиационном учебном центре, оказывает помощь регионам в ликвидации лесных пожаров. Службу также наделили полномочиями по осуществлению взрывных работ и искусственному вызыванию осадков при ликвидации крупных очагов лесных пожаров.

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