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Канны-2021: Марион Котийяр и Адам Драйвер на фотоколле фильма "Аннетт"

Канны-2021: Марион Котийяр и Адам Драйвер на фотоколле фильма "Аннетт"

Сегодня вечером на Лазурном Берегу откроется Каннский кинофестиваль, ну а жизнь на знаменитой набережной Круазет уже кипит! В город приехали уже многие знаменитости, которые сразу спешат на фотоколлы и пресс-конференции. Среди тех, кто в числе первых встретился с журналистами и фотографами, была съемочная группа фильма "Аннетт" — это лента сегодня откроет фестиваль.

Репортерам позировали исполнители главных ролей, 45-летняя Марион Котийяр и 37-летний Адам Драйвер, режиссер Леос Каракс, а также музыканты группы Sparks Рон Мэйл и Рассел Мэйл, которые написали сценарий фильма.


Адам Драйвер, Леос Каракс и Марион Котийяр
Адам Драйвер и Марион Котийяр
Рон Мэйл, Марион Котийяр и Рассел Мэйл

Марион появилась на публике в черно-белом летнем костюме Chanel, впрочем, внимание фотографов привлекла и ее оригинальная прическа, так что снять актрису они старались со всех сторон.







Стоит отметить, что это действительно долгожданная премьера не только для зрителей, соскучившихся по фестивальной жизни, но и для самого режиссера: производство мюзикла затянулось на несколько лет, и за это время каст изменился.





Так, главную роль изначально должна была исполнить Руни Мара, о чем было объявлено еще в 2016 году, потом ее сменила Мишель Уильямс, но вскоре покинула проект, и в 2019 году к группе присоединилась Марион Котийяр.

В центре сюжета нового фильма — история стендап-комика и его жены, оперной певицы, чья жизнь меняется, когда у их дочери обнаруживается необычный дар.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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