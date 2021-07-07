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Канны-2021: выбираем лучшее платье церемонии открытия

Канны-2021: выбираем лучшее платье церемонии открытия

Вчера вечером состоялось открытие 74-го Каннского фестиваля. Событие стало настоящим праздником не только для киноманов, но и для всех, кто следит за модой, — наконец-то вернулись полноценные красные дорожки масштабных мероприятий! На премьеру фильма "Аннетт" с Марион Котийяр и Адамом Драйвером пришли многие знаменитости — в нашем материале предлагаем обсудить их наряды и выбрать лучший!

Настоящей звездой красной ковровой дорожки стала модель Белла Хадид, частая гостья Каннского фестиваля и до пандемии. Звезда мира моды, которая всегда впечатляла своими эффектными (и часто весьма откровенными) нарядами, и на этот раз вряд ли разочаровала фотографов и поклонников. На дорожку Белла вышла в винтажном платье Jean Paul Gaultier с длинным шифоновым шлейфом и, пожалуй, дольше всех позировала репортерам.


Белла Хадид в Jean Paul Gaultier





На дорожке Хадид встретилась с еще одной звездой мира моды — топ-моделью 1990-х и бывшей первой леди Франции Карлой Бруни, которая появилась на премьере в нежно-голубом блестящем платье Celine. Встреча вызвала бурную реакцию в соцсетях, ведь Беллу часто сравнивают с Карлой.


Белла Хадид и Карла Бруни
Карла Бруни в Celine





Какие еще наряды запомнились в этот вечер, смотрим в нашей подборке!


Марион Котийяр в Chanel





Джессика Честейн в Dior





Джоди Фостер в Givenchy




Хелен Миррен в Dolce & Gabbana




Мэгги Джилленхол в Celine




Лу Дуайон в Gucci





Энди Макдауэлл в Prada




Анжель в Chanel



Мелани Лоран в Armani Prive


Чей образ на церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля понравился вам больше?


Белла Хадид в Jean Paul GaultierКарла Бруни в CelineМарион Котийяр в ChanelДжессика Честейн в DiorДжоди Фостер в GivenchyХелен Миррен в Dolce & GabbanaМэгги Джилленхол в CelineЛу Дуайон в GucciЭнди Макдауэлл в PradaАнжель в ChanelМелани Лоран в Armani Prive
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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