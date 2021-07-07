Канны-2021: выбираем лучшее платье церемонии открытия

Вадим Карасев

Вчера вечером состоялось открытие 74-го Каннского фестиваля. Событие стало настоящим праздником не только для киноманов, но и для всех, кто следит за модой, — наконец-то вернулись полноценные красные дорожки масштабных мероприятий! На премьеру фильма "Аннетт" с Марион Котийяр и Адамом Драйвером пришли многие знаменитости — в нашем материале предлагаем обсудить их наряды и выбрать лучший!

Настоящей звездой красной ковровой дорожки стала модель Белла Хадид, частая гостья Каннского фестиваля и до пандемии. Звезда мира моды, которая всегда впечатляла своими эффектными (и часто весьма откровенными) нарядами, и на этот раз вряд ли разочаровала фотографов и поклонников. На дорожку Белла вышла в винтажном платье Jean Paul Gaultier с длинным шифоновым шлейфом и, пожалуй, дольше всех позировала репортерам.





Белла Хадид в Jean Paul Gaultier

















На дорожке Хадид встретилась с еще одной звездой мира моды — топ-моделью 1990-х и бывшей первой леди Франции Карлой Бруни, которая появилась на премьере в нежно-голубом блестящем платье Celine. Встреча вызвала бурную реакцию в соцсетях, ведь Беллу часто сравнивают с Карлой.





Белла Хадид и Карла БруниКарла Бруни в Celine

















Какие еще наряды запомнились в этот вечер, смотрим в нашей подборке!





Марион Котийяр в Chanel

















Джессика Честейн в Dior

















Джоди Фостер в Givenchy













Хелен Миррен в Dolce & Gabbana













Мэгги Джилленхол в Celine













Лу Дуайон в Gucci

















Энди Макдауэлл в Prada













Анжель в Chanel









Мелани Лоран в Armani Prive





Чей образ на церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля понравился вам больше?

Белла Хадид в Jean Paul GaultierКарла Бруни в CelineМарион Котийяр в ChanelДжессика Честейн в DiorДжоди Фостер в GivenchyХелен Миррен в Dolce & GabbanaМэгги Джилленхол в CelineЛу Дуайон в GucciЭнди Макдауэлл в PradaАнжель в ChanelМелани Лоран в Armani Prive