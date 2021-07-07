Кому положены выплаты на детей от 6 до 18 лет и как их получить

Лидия Мартынова

Тема: Выплаты и пособия

Летом родителям начинают перечислять очередные пособия

00:00 Автор: Евгения Филиппова

С 15 июля россияне смогут получить единовременную выплату 10 тысяч рублей на каждого из своих детей-школьников и тех, кто в школу скоро пойдет. Какие особенности новых пособий стоит учесть и на что ещё могут рассчитывать родители, разбиралась «Парламентская газета».

10 тысяч — независимо от дохода

Президент Владимир Путин 2 июля подписал указ, по которому к началу учебного года семьи с детьми от 6 до 18 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.

Какой у семьи доход — неважно. 6 лет ребёнку должно исполниться не позже 1 сентября, при этом выплата положена в любом случае, даже если малыш отправится в школу через год, пояснила «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Выплата положена только гражданам России. Оформить пособие имеет право один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей ребёнка.

Также 10 тысяч перечислят инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают учиться в школе. За деньгами могут обратиться они сами или их законные представители.

Эту сумму не будут учитывать в доходе семьи, так что на другие пособия, которые получают родители, она никак не повлияет. Также её не смогут забрать в счёт долгов по исполнительным документам.

Подать заявление можно будет с 15 июля по 1 ноября. В Пенсионном фонде должны рассмотреть его за пять рабочих дней с момента регистрации, сообщили в Минтруде. Оформить заявление можно будет в ПФР по месту жительства или на портале Госуслуг (пока соответствующая форма там недоступна). Если сделать это дистанционно, никакие справки приносить не понадобится, пояснили в ведомстве.

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Тем, у кого ещё нет личного кабинета на госуслугах, Инна Святенко порекомендовала его завести, так как он позволяет не только оформить выплаты, но и записаться к врачу, найти работу, встать на биржу труда и воспользоваться другими сервисами. «Не нужно носить в инстанции кипы бумаг, которые к тому же могут оказаться неправильно оформленными. Достаточно приложить сканы документов и получить положенную поддержку в короткие сроки», — пояснила она. А узнать, какие выплаты предусмотрены в принципе, можно через запрос личном кабинете.

Помощь неполным семьям

В некоторых случаях родители, опекуны или попечители детей в возрасте 8-17 лет могут получать ежемесячные пособия. Такое право с 1 июля появилось у тех, кто воспитывает ребёнка без второго родителя и чей доход на каждого члена семьи ниже регионального прожиточного минимума. Так, речь идёт о ситуациях, когда второй родитель обязан платить алименты по решению суда, не указан в свидетельстве о рождении или записан в него со слов матери, а также, если он умер, признан безвестно отсутствующим или умершим. За выплатами может обратиться также законный представитель ребёнка, оба родителя которого умерли, признаны безвестно отсутствующими или умершими.





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Кроме того, все взрослые члены семьи должны или иметь подтверждённый доход или уважительную причину, почему они не получают никакие деньги. Также учтут имущество семьи. Пособие не назначат, если в собственности больше недвижимости, земли и автомобилей, чем перечислено в специальном перечне. Например, у семьи может быть только одна квартира, или несколько квартир, если на каждого члена приходится не больше 24 квадратных метров жилья.

Размер дохода зависит от региона. Например, в Москве в этом году прожиточный минимум — 18029 рубля. Платят половину местного прожиточного минимума на детей в регионе. В столице он составляет 15582 рубля, значит, ежемесячно будут перечислять 7791 рубль. Пособие должны начать выплачивать в течение 30 дней со дня регистрации заявления. Деньги положены в течение года, а если за это время материальное положение семьи не улучшится, придётся оформить льготу повторно, пояснили на портале Госуслуг.

Заявление имеют право подать как граждане России, так и иностранцы, у которых есть вид на жительство или разрешение на временное проживание. Это можно сделать лично в территориальном отделении Пенсионного фонда. Заполнить форму можно и на портале Госуслуг. Но для этого заявитель должен иметь подтверждённую учетную запись, напомнила Инна Святенко. Если какие-то данные менялись, их необходимо обновить.

В заявлении следует указать номера свидетельств о рождении детей, браке, разводе или смерти членов семьи, сведения об их имуществе и доходах, а также реквизиты счёта, куда станут начислять пособия. К счёту должна быть привязана карта «Мир» или не привязана вообще никакая карта. Если каких-то документов не хватит, в личном кабинете появится уведомление, что нужно прийти в Пенсионный фонд и принести недостающие бумаги.

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