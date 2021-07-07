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Костя Цзю прокомментировал победу своего сына над австралийцем Стивом Спарком

Костя Цзю прокомментировал победу своего сына над австралийцем Стивом Спарком

Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю позитивно отреагировал на победу своего сына Тима Цзю над австралийцем Стивом Спарком. 26-летний боксер поборол соперника в третьем раунде и сохранил титул чемпиона WBO Global в первой средней весовой категории, пишет Sport-Express.

"Если оценивать бой, я очень доволен. Я веду статистику, вижу значительный прогресс, это радует. Конечно, есть ошибки, с которыми необходимо работать, есть куда стремиться. Самое главное — результат, он сегодня присутствует. Тим начинает делать удары, которые я любил, он большой молодец", — сказал спортсмен журналистам.

Поединок бойцов прошел в Австралии. Цзю нокаутировал оппонента в третьем раунде, досрочно завершив бой. Стив Спарк заменял в этом поединке Майкла Зерафу, который отказался от участия в мероприятии за неделю до выступления. Кроме защиты пояса, Цзю также завоевал титул чемпиона Содружества наций. На счету боксера уже 19 побед и ни одного поражения.

Ранее NEWSTES писал, что мастер спорта, боец смешанных единоборств Александр Емельяненко пообещал "набить кукушку" украинско-российскому рэперу Джигану на ринге.

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По материалам: uposters.ru

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