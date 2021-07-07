Костя Цзю прокомментировал победу своего сына над австралийцем Стивом Спарком
Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю позитивно отреагировал на победу своего сына Тима Цзю над австралийцем Стивом Спарком. 26-летний боксер поборол соперника в третьем раунде и сохранил титул чемпиона WBO Global в первой средней весовой категории, пишет Sport-Express.
"Если оценивать бой, я очень доволен. Я веду статистику, вижу значительный прогресс, это радует. Конечно, есть ошибки, с которыми необходимо работать, есть куда стремиться. Самое главное — результат, он сегодня присутствует. Тим начинает делать удары, которые я любил, он большой молодец", — сказал спортсмен журналистам.
Поединок бойцов прошел в Австралии. Цзю нокаутировал оппонента в третьем раунде, досрочно завершив бой. Стив Спарк заменял в этом поединке Майкла Зерафу, который отказался от участия в мероприятии за неделю до выступления. Кроме защиты пояса, Цзю также завоевал титул чемпиона Содружества наций. На счету боксера уже 19 побед и ни одного поражения.
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