Легализация медицинского каннабиса. Закон не содержит рисков коррупции, - комитет Рады

Алексей Вольцев

Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект №5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. В заключении указано, что он не содержит рисков коррупции."Члены комитета признали соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства законопроект №5596", - сказано в сообщении.Закон в первую очередь предусматривает доступ к лекарственным средствам для украинских пациентов. Он также позволит выращивание и производство таких препаратов для того, чтобы повысить доступность к ним пациентам.Напомним, комитет по вопросам здоровья нации рекомендует принять этот документ за основу.