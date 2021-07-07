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Легализация медицинского каннабиса. Закон не содержит рисков коррупции, - комитет Рады

Легализация медицинского каннабиса. Закон не содержит рисков коррупции, - комитет Рады
Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект №5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. В заключении указано, что он не содержит рисков коррупции.

"Члены комитета признали соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства законопроект №5596", - сказано в сообщении.

Закон в первую очередь предусматривает доступ к лекарственным средствам для украинских пациентов. Он также позволит выращивание и производство таких препаратов для того, чтобы повысить доступность к ним пациентам.
Напомним, комитет по вопросам здоровья нации рекомендует принять этот документ за основу.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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