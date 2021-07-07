Лунный день сегодня 7 июля 2021 года

Вадим Карасев

Своевременные рекомендации астрологов помогут провести день с успехом, даже если Луна блокирует энергию. Полезные советы, отраженные в лунном календаре, будут путеводной нитью к личному счастью.

Середина этой недели будет одним из самых благоприятных дней. Зеркальная дата — отличное время для того, чтобы привлечь позитивные перемены и обрести счастье. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не терять времени даром и обязательно провести ритуал, чтобы удача не обошла стороной.

Фаза Луны: начинается 27 лунный день. Убывающая Луна будет в Близнецах, и это время лучше всего подходит для решения накопившихся задач и проблем. Астрологи напоминают, что в период, когда ночное светило убывает, важно восполнять запасы энергии.

Магнитные бури 7 июля: магнитосфера Земли в среду будет в спокойном состоянии. Солнечных вспышек не зафиксировано.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

завершение старых дел;позитивный настрой;создание карты желаний;освобождение от вредных привычек;перенимание опыта.плохое настроение;споры;спонтанная смена планов.

27 лунный день — время для обретения новых знаний, в том числе в области духовного роста и развития. В эти сутки астрологи рекомендуют больше времени уделять развитию, а значит, домашними делами не стоит заниматься все свободное время. В целом день подходит для любой работы по дому, однако важно избегать переутомления и не начинать тех дел, которые нельзя выполнить за короткий срок.

Что надеть в эту среду

В среду предпочтительной будет легкая, не стесняющая движений одежда. Натуральные ткани обеспечат комфорт, а яркие оттенки станут залогом хорошего настроения. Астрологи рекомендуют отказаться от мрачных тонов, которые будут усложнять общение, а также не использовать более трех оттенков в гардеробе. В качестве украшений на этот день стоит выбирать украшения из серебра, а из камней-талисманов — изумруд, кварц, аметист.

Любовь и общение 7 июля

В этот день отношения в семье будут прекрасными, если обращать внимание на потребности близких, уделять внимание любимым и больше времени проводить за общим делом, которое объединяет. Тем, кто находится в поиске любви, не составит труда привлечь внимание противоположного пола благодаря проверенным шепоткам. Уместными будут и дружеские встречи, во время которых каждый сможет зарядиться позитивом и провести время весело.

Финансы и работа в 27 лунный день

7 июля астрологи рекомендуют больше времени уделять завершению дел. Новые начинания могут потерпеть неудачи, так как созвездие Близнецов не лучшим образом влияет на организованность и усидчивость. Удачу принесут дела, которые требуют мгновенного решения без длительной кропотливой работы. Не подходит среда и для заключения долгосрочных сделок из-за вероятности столкнуться с обманщиками или по невнимательности подписать невыгодный договор. Финансовая активность в эти сутки должна быть приостановлена, чтобы не потратить накопления на бесполезные вещи.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В среду настроение будет прекрасным, если не портить его грустными мыслями и конфликтами. Астрологи рекомендуют наслаждаться каждой минутой, радоваться новым достижениям и обязательно работать над собой, чтобы жить в гармонии с собой и внешним миром. Укрепить иммунитет в этот день помогут воздушные ванны и водные процедуры, а также прогулки на свежем воздухе и включение в рацион питания сезонных фруктов и овощей.